Record di donazioni, Mauro premiato da Avis

Mauro Liggieri al centro, a sinistra il direttore del centro trasfusionale Fabrizio Niglio, alle sue spalle il vice presidente Avis Bruno Bastogi e la coordinatrice infermieristica del Centro Elisa Virgilio

Il direttore del centro trasfusionale Fabrizio Niglio: “Complimenti al sig Liggieri per aver raggiunto 400 donazioni è un esempio per tutti. Colgo l’occasione per invitare i livornesi a donare anche durante l’estate, periodo critico per noi. Il Centro apre alle 7.30. E’ importante continuare ad alimentare la cultura della donazione”

“Fisico permettendo continuerò fino a 70 anni quando poi per legge dovrò appendere l’ago al chiodo” scherza Mauro Liggieri che la mattina del 7 agosto al centro trasfusionale di Livorno in viale Alfieri è stato premiato da Avis, l’associazione alla quale è iscritto, per aver raggiunto 400 donazioni. “Ho iniziato nel settembre 1990 – racconta Mauro dopo la donazione numero 400 – Per curiosità mi avvicinai all’autobus Avis in piazza della Repubblica chiedendo informazioni e da quel momento è iniziato tutto. La prima donazione forse è stata la più emozionante a livello personale e l’idea che ciascuna può avere salvato delle vite umane mi rende felice e orgoglioso”. Uno vero e proprio record quello stabilito da Mauro stamattina sottolineato dalla presenza del vice presidente di Avis, Bruno Bastogi – che a nome di Avis gli ha consegnato una maglietta con scritto “400% donatore” e una targa – dal direttore del centro trasfusionale della USL Toscana nord ovest Fabrizio Niglio e dalla coordinatrice infermieristica del Centro Elisa Virgilio. E se da una parte c’è stata la soddisfazione di aver potuto premiare un donatore così assiduo, dall’altra Niglio ha voluto riflettere sulla necessità mai come in questo periodo di continuare a donare: “Purtroppo agosto, e luglio, sono mesi critici per il centro trasfusionale. In questo periodo i donatori in sala scendono a 10-15 rispetto ai 30-35 durante l’anno. Un calo marcato che preoccupa. Voglio cogliere l’occasione di questo momento in cui viene premiato il sig Liggieri, al quale faccio i miei complimenti, è un esempio per tutti, per invitare i livornesi a venire qui a donare il proprio sangue e plasma anche durante i mesi estivi. Il Centro apre alle 7.30. E’ importante continuare ad alimentare la cultura della donazione. Invito tutti a fare un pensierino su questo argomento”. Ai complimenti di Avis si aggiungono quelli via social della Svs dove Mauro è veterano volontario. “A lui vanno tutti i ringraziamenti per le donazioni e per l’esempio che ha dato di puro altruiste vera solidarietà! Complimenti Mauro”.

