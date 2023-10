Regala la maglia da calciatore a Ostetricia dopo la nascita del figlio

La maglia numero 31 di Giacomo Ricci consegnata al reparto di Ostetricia di Livorno

Il difensore livornese del Bari, che ringraziamo per la disponibilità: "E' stata Martina a suggerirmi questo "pensiero" e io l'ho fatto molto volentieri anche perché ci siamo trovati benissimo". Congratulazioni ai neo genitori Martina e Giacomo per la nascita di Leonardo

“E’ stata la mia ragazza a suggerirmi questo “pensiero” e io l’ho fatto molto volentieri anche perché ci siamo trovati benissimo”. A dirlo è Giacomo Ricci, livornese classe 96, difensore del Bari in serie B, che per ringraziare il reparto di Ostetricia di Livorno dove il 25 ottobre è nato il figlio Leonardo, insieme alla compagna Martina, ha deciso di regalare la sua maglia numero 31 con la dedica “A tutto il team di Ostetricia con grande affetto e riconoscenza. Grazie”. E’ stata la mamma di Leonardo, Martina, a consegnarla al reparto. “Cogliamo l’occasione – conclude Giacomo già rientrato a Bari – per ringraziare nuovamente tutto il personale sanitario”.

