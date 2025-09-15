Reset riqualifica la fontanella Asa in via Torino
Com'è ora e com'era
I volontari dell'associazione, in accordo con Asa, hanno dipinto il casottino d'acqua ad alta qualità che ora è tornato di "un colore amaranto bellissimo"
Al motto di Appartenenza Labronica Un piccolo gesto può essere un grande gesto, Reset che con le mani in mano non riesce a stare in occasione della festa di via Torino Livorno è la mia città, di venerdì 12 e sabato 13 settembre, ha voluto regalare alla cittadinanza una fontanella tutta nuova. I volontari dell’associazione, in accordo con Asa, hanno infatti riqualificato il casottino d’acqua ad alta qualità che ora è tornato di “un colore amaranto bellissimo” senza scritte quindi. Sempre nell’ambito della festa, Reset ha organizzato l’iniziativa “Pulisci il parco, ti regaliamo un pupazzo”: 60 bambini con i genitori, grazie alle pinzettine di Reset, hanno pulito il prato ricevendo in regalo un peluche.
