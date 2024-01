Restaurata la panchina in ricordo di Elsa la chiccaia di Shangai

Com'è ora è com'erano la panchina e l'adesivo

La panchina si trova in via Nino Bixio e sono rappresentate tre caramelle con la scritta "A tutti coloro che la conobbero e l'amaro perché rimanga vivo il suo ricordo". Andorlini di Noi Livorno: "Ci siamo innamorati di questa panchina che racconta la storia di una donna simbolo del quartiere e vedendola deturpata ci è dispiaciuto. Così, insieme a Reset, è nata una bella sinergia che ha portato al restyling"

“Ci siamo innamorati di questa panchina che racconta la storia di una donna simbolo del quartiere e vedendola deturpata ci è dispiaciuto. Così, insieme a Reset, è nata una bella sinergia che ha portato al restyling. È un regalo per il quartiere e per la città”. A dirlo è Massimo Andorlini di Noi Livorno, l’associazione da cui è nata l’idea di donare nuova vita alla panchina in ricordo di Elsa Sanguinetti conosciuta a Shangai come la chiccaia. “L’idea è dell’estate dello scorso anno – prosegue Andorlini – quando durante le riprese del docufilm Gli amici di Shangai la nipote di Elsa ci ha fatto notare lo stato in cui versava la panchina. Stefania D’Echabur, Roberto Tani ed io di Noi Livorno ci siamo quindi presi l’impegno di sistemarla. Tengo a sottolineare che tutti coloro che hanno lavorato al restauro lo hanno fatto a titolo gratuito. Quando si tratta di fare del bene penso di poter dire che i livornesi siano tra i migliori”. Oggi pomeriggio, quindi, l’inaugurazione che ha visto coinvolti Noi Livorno, Reset, Francesca Terzo Fuoco per la grafica e Gino Cataldo “il piccolo falegname” per le tavole. La panchina si trova in via Nino Bixio e sono rappresentate tre caramelle e la scritta “A tutti coloro che la conobbero e l’amaro perché rimanga vivo il suo ricordo” così come era in origine l’adesivo. Presenti la figlia Alessandra e la nipote Rossella. “Ringraziamo Noi Livorno per questa iniziativa. Il ricordo di Elsa rimarrà indelebile”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©