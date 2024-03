Restaurato lo stemma sopra il portone di Palazzo Comunale

Dal 7 novembre 2008, oltre allo scudo con la fortezza torricellata, presenta gli ornamenti di città: la corona turrita in alto e le fronde di quercia e alloro in basso

Restaurato lo stemma sopra il portone di Palazzo Comunale. Dal 7 novembre 2008, come si legge sulla rivista istituzionale del Comune, CN-Comune Notizie", (ottobre-dicembre 2008), oltre allo scudo con la fortezza torricellata presenta gli ornamenti di città: la corona turrita in alto e le fronde di quercia e alloro in basso.

