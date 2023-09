Riapre l’ex casa del custode di Villa Corridi

La ex casa del custode si chiamerà Il Piccolo Porto e sarà dedicata alla memoria di Michele Arimondi

Sarà la sede dell'associazione di promozione sociale "Il Sestante Solidarietà" che domattina verra inugurata. La presidente: "L'assegnazione da parte del Comune è per noi un grande onore ma anche una grande responsabilità: qui svolgeremo momenti culturali, conviviali e ludico/educativi. Ancora tanto resta da fare ma con il tempo riusciremo a far fronte a tutto con la consapevolezza che non siamo da soli"

Mercoledì 27 settembre alle ore 15.30 in via di Collinaia 21 si inaugura, nella ex casa del Custode di Villa Corridi, la sede dell’associazione di promozione sociale “Il Sestante Solidarietà“. L’Associazione nata nel novembre del 2005 svolge da sempre in collaborazione con i servizi pubblici dedicati attività di sostegno al benessere della popolazione con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e ai minori. Nel passato tra le sue attività principali si ricorda la gestione del Convitto per studenti dell’Istituto Nautico di Livorno e la fondazione della Cooperativa Il Sestante attraverso la quale venne ristrutturato e attivato l’Asilo Nido “Villa Liverani”. La nuova sede adiacente ad uno dei Parchi cittadini più frequentato e vivi della nostra città è stata data in affitto dal Comune di Livorno attraverso un bando emesso dall’Ufficio Patrimonio del Comune al quale l’Associazione ha partecipato aggiudicandosene l’assegnazione. Si trova tra i quartieri della Zona Sud-Est di Livorno, quartieri ad alta densità di popolazione nei quali specialmente i giovani rischiano di trovarsi isolati.

“Dopo anni – afferma Damiana Barbato presidente dell’associazione – l’ex casa del Custode di Villa Corridi tornerà a vivere, questo è per noi un grande onore ma anche una grande responsabilità. I mesi trascorsi dall’assegnazione ci sono serviti per dare all’immobile del Comune un aspetto accogliente e vivibile nel quotidiano. Anche grazie al contributo del Rotary Club Mascagni di Livorno il grande giardino potrà essere utilizzato per condividere con la popolazione ed altre Associazioni che vorranno parteciparvi momenti culturali, conviviali e ludico/educativi. Ancora tanto resta da fare ma con il tempo riusciremo a far fronte a tutto con la consapevolezza che non siamo da soli. Avere questa casa ci consente di esprimere al meglio le competenze maturate negli anni e offrire alla rete cittadina costruita con gli Enti del Terzo Settore un luogo dove potersi immaginare, progettare e realizzare una presenza concreta in questa parte della città che, seppur distante dal centro cittadino, racchiude in sé molte potenzialità, primi fra tutti i residenti che la abitano. Ci auguriamo di poter collaborare con chi già insiste in questi quartieri a partire dai Circoli ricreativi, la Parrocchia i Tre Arcangeli, le Associazioni presenti, In particolar modo con l’Associazione Culturale The Cage nostra vicina di casa con la quale abbiamo già consolidato nel tempo una significativa collaborazione”. Durante l’ inaugurazione verranno illustrate le attività in essere grazie a contributi ricevuti su bandi emessi dalla Regione Toscana, dal Comune di Livorno e dal Cesvot. Attività rivolte ai giovani, ai minori e alla genitorialità fragile. “La casa che andremo ad abitare come Associazione – dice ancora Damiana Barbato – l’abbiamo voluta chiamare “Il Piccolo Porto”, stiamo preparando la targa che la distinguerà, ci siamo immaginati uno spazio “sicuro” che offre riparo e dal quale è possibile ripartire. Sarà dedicata alla memoria di Michele Arimondi giovane scomparso prematuramente nel 2020 durante lo svolgimento di una delle sue tante, belle passioni legate al mare. E’ proprio dalle passioni che vogliamo basare il nostro esserci-con i giovani e le loro famiglie, come abbiamo sempre fatto, insieme agli enti locali, alle scuole e alle agenzie educative del nostro territorio. Abbiamo tanti progetti futuri da creare e altri già in atto o di prossima realizzazione tra cui un intervento sul contrasto alle forme di bullismo e cyberbullismo a partire da quelle artistiche grazie allo start-up che ci offre il progetto Contaminando-Gi finanziato dal Cesvot/Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale/Regione Toscana Giovanisì/Fondazione Livorno sul bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire – 2023”. Nella nuova sede proseguiranno anche le attività in essere del progetto #SaiAssai nato da una co-progettazione tra il Comune di Livorno e diversi Enti del Terzo settore”.

