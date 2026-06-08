Riciclothes, in Fortezza Nuova il mercatino sostenibile degli studenti del Ciofs-FP Toscana

Martedì 9 giugno, dalle 10 alle 17, la classe 1ª dell’Indirizzo Vendita di Livorno presenta borse, astucci e accessori realizzati con materiali di recupero. Un progetto che unisce creatività, formazione e sostenibilità, promuovendo i valori dell’economia circolare e del consumo responsabile

La Fortezza Nuova di Livorno ospiterà “Riciclothes”, il mercatino della moda sostenibile realizzato dalla classe 1ª dell’Indirizzo Vendita del Ciofs-FP Toscana, sede di Livorno. L’iniziativa si terrà martedì 9 giugno, dalle ore 10.00 alle 17.00 (orario continuato). Il progetto rappresenta la fase conclusiva di un percorso didattico dedicato al riciclo creativo e alla valorizzazione dei materiali di recupero. Gli studenti hanno dato nuova vita ad abiti dismessi, tessuti inutilizzati e materiali di scarto, trasformandoli in borse, astucci e accessori unici, interamente realizzati a mano. Ogni pezzo è originale e nasce dall’unione tra creatività, competenze professionali e attenzione all’ambiente.

Il mercatino non sarà soltanto un momento espositivo, ma una vera e propria esperienza formativa: un’occasione concreta per mettere in pratica quanto appreso durante l’anno scolastico, sperimentando le attività di progettazione, organizzazione e vendita. “Riciclothes” vuole inoltre promuovere un messaggio chiaro e attuale: la sostenibilità nella moda è possibile e ciò che viene considerato uno scarto può trasformarsi in una nuova risorsa. L’iniziativa rappresenta un importante momento di crescita didattica e professionale per gli studenti, che attraverso questo progetto hanno potuto sviluppare competenze pratiche e consapevolezza sui temi dell’economia circolare e del consumo responsabile.

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