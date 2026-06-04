Riparte la linea 20 che porta sul Romito e debutta la 23 notturna

La linea notturna 23 collegherà Scopaia, Leccia e Salviano con il mare e il centro dall'11 giugno al 14 settembre; la linea gratuita 20 andrà da Antignano a Chioma il sabato, la domenica e a ferragosto dal 13 giugno al 13 settembre. L'assessora Cepparello: "Cresce l’utilizzo del trasporto pubblico: i biglietti venduti sono aumentati del 26%"

di Martina Romeo

Presentate, nella sala preconsiliare “Luciano De Majo” del Comune di Livorno, le nuove corse estive di Autolinee Toscane. Realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le linee stagionali confermano l’attenzione dedicata al trasporto pubblico locale. Un servizio che, soprattutto negli ultimi anni, ha registrato una crescita significativa. “Teniamo molto al trasporto pubblico – apre la conferenza Giovanna Cepparello, assessora alla Mobilità – Dal 2023 al 2025 la vendita dei biglietti è aumentata di circa il 26%. Ciò significa che, in tre anni, c’è stato un importante aumento di persone che salgono sugli autobus”. Anche per quest’anno, confermata è la linea 20, servizio gratuito attivo il sabato, la domenica e a ferragosto dalle ore 8 alle 20 circa che prenderà il via dal 13 giugno e terminerà il 13 settembre. Un servizio estivo che, come sottolineato dalla stessa Cepparello, permetterà di raggiungere, partendo da via Machiavelli nel quartiere La Rosa, con una frequenza di circa 40 minuti, i principali punti balneabili del Romito localizzati tra Antignano e Chioma. Con la navetta sarà quindi possibile, comodamente e senza lo stress di dover trovare parcheggio, arrivare a luoghi come, tra gli altri, Calignaia, Calafuria, Cala del Leone, Parco Marino del Boccale, Sassoscritto e Lido del Chioma. La principale novità dell’estate 2026 sarà però la linea 23, nuova linea notturna che, dall’11 giugno al 14 settembre 2026, si aggiungerà alle già esistenti linee 21 e 22 e collegherà i quartieri di Scopaia, Leccia e Salviano con il mare e il centro città. La 23 prevederà tutti i giorni tre corse con orari 21, 22 e 23. La stessa linea, il venerdì e il sabato, vedrà aggiungere, inoltre, una quarta corsa alle 24. “Le linee notturne sono tra quelle che funzionano di più, – aggiunge l’assessora – un qualcosa che ci ha davvero stupiti, soprattutto vista la varietà del pubblico che ne fa utilizzo”. Un ringraziamento particolare, oltre che alla stessa At, è andato anche ai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, i quali hanno presentato il progetto “Al Mare in 20”. “La Commissione Giovani, così come il Consiglio, mi ha sorpreso positivamente. Le loro richieste sulla mobilità hanno riguardato soprattutto il trasporto pubblico locale, dimostrando una maturità incredibile da parte delle nuove generazioni. E anche grazie a loro se, quindi, facciamo questo passo avanti”. Intervenuto alla conferenza anche Simone Talamucci, capo della sede operativa At di Livorno. “È chiaro che trovarsi a variare un qualcosa su un servizio strutturato e che sta funzionando in termini di fruizione da parte dell’utenza significa mantenere alta l’attenzione, cercare sempre nuove soluzioni che amplino la platea di utenti e ridurre sempre di più l’impatto del traffico privato dal punto di vista dell’inquinamento ambientale. Con queste nuove linee speriamo di riuscire a dare risposta alle esigenze di mobilità di più persone possibili”. Per migliorare l’informazione alla cittadinanza, l’Amministrazione e Autolinee Toscane procederanno, inoltre, a mandare una lettera a tutte le scuole livornesi con allegate le due locandine relative alle nuove linee. Un’azione che solidifica il già stretto rapporto di collaborazione tra le scuole e l’amministrazione locale. I percorsi delle linee citate e gli orari le stesse relativi sono visibili al sito at-bus.it/livorno. Da non dimenticare è che, nel periodo estivo, sono previste variazioni anche per altre linee del servizio urbano.

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