Ritrovano la bici rubata ad un 13enne. “Riaccendere un sorriso a volte vale più di un arresto”

Nella foto fornita dalla Questura di Livorno l'agente Amendola e l'agente scelto Di Francesco insieme al ragazzino al quale hanno restituito la bicicletta ritrovata in poco meno di un quarto d'ora

L'emozione dei due poliziotti, l'agente Gerardo Amendola e l'agente scelto Alessio Di Francesco, che raccontano così il ritrovamento della bicicletta rubata ad un bambino di 13 anni. "E' stato bellissimo ricevere l'abbraccio di gratitudine dello studente. Sono sensazioni che ci porteremo per sempre dentro"

di Giacomo Niccolini

“Donare un sorriso ad un ragazzino di 13 anni al quale avevano appena rubato la sua bicicletta con la quale va a scuola tutti i giorni non ha prezzo. A volte tutto ciò vale molto di più di un arresto. Sono belle sensazioni che restano dentro per tutta la carriera”. A parlare è l’agente Gerardo Amendola che insieme all’agente scelto Alessio Di Francesco a bordo della Volante 2 si è reso protagonista, all’inizio del turno pomeridiano di mercoledì 22 marzo, del recupero del mezzo a due ruote con il quale un bambino delle scuole medie Mazzini va a scuola tutti i giorni. “Inizialmente ci ha contattato una delle insegnanti delle scuole in via della Meridiana – spiega l’agente Amendola a QuiLivorno.it – chiedendoci di fare un salto sul posto per prendere visione di quanto accaduto. La bici del bambino era stata rubata e al palo era rimasta soltanto la catena. Poco dopo è arrivata anche la mamma del ragazzo che ci ha spiegato come la bicicletta fosse dotata di un Gps che però segnalava il mezzo a due ruote vicino all’ospedale. Un raggio di ricerca molto ampio, di circa 200 metri, che inizialmente non ha portato ad alcun risultato. Continuando la ricerca e non perdendoci d’animo però – continua Amendola – abbiamo avvistato una bicicletta appoggiata ad un muro in via Mentana che corrispondeva in tutto e per tutto alla descrizione che ci aveva fornito la mamma dell’alunno. Così l’abbiamo fotografata e, una volta avuta conferma che fosse proprio quella, l’abbiamo restituita al 13enne. Non vi dico la gioia del ragazzo quando gli abbiamo riconsegnato il mezzo che usa tutti i giorni per andare a scuola. Ci ha donato un grandissimo sorriso e un abbraccio che ricorderemo per sempre. È stato davvero bello”.

