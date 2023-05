Ritrovato a Roma il ragazzo di 15 anni scomparso

Bellissima notizia per la nostra città e per tutta la comunità. È stato ritrovato a Roma il ragazzo di 15 anni scomparso da giorni da casa. La notizia è rimbalzata sui social nelle prime ore della giornata di sabato 27 maggio ed è stata confermata dalla questura di Livorno che spiega come sia stata la stessa famiglia a ritrovarlo nella capitale.

Nella giornata di ieri anche un presidio in piazza Grande molto partecipato dai cittadini e dalle istituzioni. Tra i tanti anche Francesco Gazzetti che, in qualità di padre di due figli prima e di consigliere regionale dopo, ha voluto dare un abbraccio alla mamma e, virtualmente, al padre del ragazzo come supporto morale in primis.

Il tam tam era arrivato anche a Chi l’ha Visto? dove nella puntata del 24 maggio scorso si era parlato anche del giovane scomparso da Livorno da più di una settimana. Il 15enne sta bene, rassicurano dalla questura di via Fiume.

