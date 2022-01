“Scendi in campo”, successo per la raccolta di generi alimentari

Acquistati 8543.92 euro di generi alimentari di prima necessità per famiglie bisognose e senza tetto. L'organizzatore Nicola Ganni: "Grazie a tutti. Livorno ha un cuore d'oro"

Grazie alla racconta fondi “Scendi in campo“, organizzata da Nicola Ganni con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno, sono stati acquistati 8543.92 euro di generi alimentari di prima necessità per famiglie bisognose e senza tetto. “Grazie all’Unione Sportiva Livorno 1915 e ai Bagni Lido Livorno per il supporto – spiega Ganni – Abbiamo donato anche ai nostri amici di Appartenenza Labronica dei pacchi alimentari. Grazie alle tante aziende e grazie a tutti i cittadini livornesi che hanno contribuito economicamente. Un ringraziamento speciale alla Conad per i prezzi speciali che ci ha riservato per questa iniziativa. Promuoverò l’iniziativa, cercando di migliorarla, il prossimo con l’obiettivo di farla diventare tappa fissa. Perché Livorno ha un cuore d’oro“.