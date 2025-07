Scoperta una fontana con giochi d’acqua a Villa Maurogordato

Foto Reset che ringraziamo per la disponibilità

Una fontana con i giochi d’acqua, nuova incredibile scoperta a Villa Maurogordato (Monterotondo). A raccontare com’è nata la scoperta è il presidente di Reset, Giuseppe Pera: “Tre enormi ceppi con le loro radici avevano rialzato il pavimento della serra e spostato le pietre perimetrali. Tra i tanti lavori concordati con la Provincia di Livorno c’era anche questo ed abbiamo deciso di intervenire. Abbiamo intercettato e tagliato tutte le radici, rimosso i ceppi che verranno puliti per un eventuale esposizione, riposizionato le pietre laterali ed il pavimento, ma la cosa incredibile è che al centro della serra, uno dei ceppi, abbracciava una struttura circolare da sempre ricoperta da terra. Anche questa volta la curiosità ci ha aiutato, abbiamo rimosso tutta la terra, trovato il pavimento in cotto con tanto di scarico dell’acqua. Nella colonna centrale abbiamo trovato ben tre tubi di piombo che servivamo per creare giochi d’acqua proprio al centro della serra. Dentro la fontana abbiamo trovato la grossa pietra mancante all’ingresso della serra che abbiamo provveduto a riposizionare. Sotto la serra ci sono dei grossi ambienti sotterranei con tanto di pozzo, continuando nella pulizia del pavimento abbiamo trovato delle prese d’aria per favorire il ricircolo dell’aria nelle cantine e altri tubi di piombo di grosse dimensioni che convogliavano l’acqua piovana che cadeva su tetto della serra verso il pozzo. Una tecnica costruttiva incredibile con tanto di braciere per alzare la temperatura nei mesi invernali. Averla mantenuta efficiente, con i vetri colorati e le piante esotiche è incredbile. Reset da oltre 10 anni opera tutti i giorni per salvare i nostri Beni Comuni”.

