Scoperta una turbina elettrica nel parco di Villa Rodocanacchi

Il presidente di Reset: "Sembra fondata l'idea che i rodocanacchi furono tra i primi ad avere la corrente elettrica a Livorno"

Villa Rodocanacchi non finisce mai di stupire. “Pulendo una stanza – spiega il presidente di Reset Giuseppe Pera – in fondo al laghetto del parco abbiamo trovato una turbina americana dei primi del Novecento per la produzione di energia elettrica. Parliamo di archeologia industriale. Sembra quindi fondata l’idea che i rodocanacchi furono tra i primi ad avere la corrente elettrica a Livorno”.

