Scuola e Caritas: consegnati i pacchi solidali

I pacchi solidali sono stati confezionati dai bambini della Scuola Primaria “N.Sauro” di Collesalvetti e della Scuola Primaria “C. Marcacci” di Vicarello

Sono stati consegnati il 21 dicembre, alla presenza dell’Assessore Mascia Vannozzi e dell’Assessore Sara Paoli, i pacchi solidali confezionati dai bambini della Scuola Primaria “N.Sauro” di Collesalvetti e della Scuola Primaria “C. Marcacci” di Vicarello. I pacchi, destinati alle famiglie più bisognose del territorio, sono stati affidati ai Volontari della Pubblica Assistenza Settore Protezione Civile, a Loredana Pantaleone e Lorenzo Zinni della Caritas di Collesalvetti. Sarà proprio la Caritas colligiana ad occuparsi della distribuzione dei doni ricevuti: pensieri inaspettati accompagnati da lettere e disegni curati dai bambini in ogni dettaglio. “Un’ iniziativa speciale – hanno dichiarato Vannozzi e Paoli – dove, protagonisti, sono i bambini: nella loro semplicità, infatti, si sono presi cura di qualcuno che non conoscono. Per questo, desideriamo ringraziare tutte le insegnanti che hanno trasmesso loro l’importanza della parola solidarietà. Infine, un grazie ai volontari, che, anche quest’anno, ci aiuteranno a portare il sorriso dei nostri alunni a coloro che in questo momento hanno bisogno di sentirsi meno soli”.