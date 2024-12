Sei nuovi defibrillatori donati per il “cuore” di Livorno

Una donazione fatta con... il cuore e per il cuore, per mappare sempre di più una città sicura. Di questi sei apparecchi salvavita dal valore di circa 900 euro l'uno tre andranno in appannaggio della Svs per le ambulanze, uno sarà fornito al Comune di Livorno e contribuirà a costruire il modello di Smart City cardioprotetta, uno all'associazione Apici (Associazione per gli invalidi civili e cittadini anziani) e uno all'associazione Amici del Cuore

di Giacomo Niccolini

Sei nuovi defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) a beneficio della collettività e di Svs Pubblica Assistenza. Un gesto concreto, utile e lungimirante per promuovere la salute e la sicurezza dei cittadini, rafforzare l’efficacia dell’emergenza sanitaria sul territorio e di una cittadinanza attiva. La donazione è la conclusione di una serie di iniziative di responsabilità sociale e raccolta fondi promosse dall’Associazione Livorno Azzurra (Napoli Club che da anni si occupa di iniziative benefiche), che nei mesi scorsi ha realizzato in collaborazione con SVS iniziative di prevenzione cardiologica e CMed, società che opera nel settore della medicina estetica e dermatologica e si occupa di attività sociali e solidali.

Presenti alla conferenza dove sono stati consegnati questi nuovi defibrillatori il sindaco Luca Salvetti, la dottoressa cardiologa Enrica Talini, la presidente, il direttore e il responsabile delle comunicazioni di Svs rispettivamente Marida Bolognesi, Francesco Cantini e Gabriele Milani, il presidente di Livorno Azzurra, notaio Gianluca Grosso, uno dei titolare di CMed, Carlo Michelini, Tania Russo vice presidente Apici ed Elvis Felici presidente dell’associazione Amici del Cuore.

Una donazione fatta con… il cuore e per il cuore, per mappare sempre di più una città sicura. Di questi sei apparecchi salvavita dal valore di circa 900 euro l’uno tre andranno in appannaggio della Svs per le ambulanze, uno sarà fornito al Comune di Livorno e contribuirà a costruire il modello di Smart City cardioprotetta, uno all’associazione Apici (Associazione per gli invalidi civili e cittadini anziani) e uno all’associazione Amici del Cuore.

“L’idea nasce dalla tipica arte arrangiarsi tutta napoletana che spesso ho riscontrato anche in questa meravigliosa città che è Livorno – ha commentato il notaio Gianluca Grosso di Livorno Azzurra- Il tutto parte a causa proprio di alcuni problemi di cuore… ma nel senso sportivo. Quando il nostro amato Napoli calcio dopo la stagione esaltante dello scudetto iniziò a non andare bene per niente e iniziò a farci soffrire causandoci male… al cuore. E così ci è venuta questa idea di iniziare a raccogliere fondi per questa iniziativa sulla falsa riga di quanto avevamo sempre fatto per la comunità nella quale viviamo e ci confrontiamo quotidianamente. Quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di positivo in un momento difficile”.

Anche il sindaco Salvetti, utilizzando una metafora calcistica ha parlato di una “triangolazione fondamentale tra donatori, associazioni e istituzioni per riuscire… a far gol”. “L’attenzione verso questa tematica – ha poi sottolineato il primo cittadino – cresce in città soprattutto dopo il tragico evento di Piermario Morosini che ha messo i riflettori su questo aspetto. Da quel momento è scattato qualcosa in noi”.

Anche Carlo Michelini titolare CMed si è detto felice e onorato di aver potuto contribuire con la sua azienda a questa donazione che si inserisce nell’ottica di iniziative solidali e benefiche che la sua CMed mette in campo da tempo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©