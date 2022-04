Siglato importante accordo tra Svs e Guardia di Finanza

Personale specializzato della SVS terrà corsi sulle pratiche rianimatorie BLSD (Basic-Life-Support-Defibrillation) con l’obiettivo di garantire la formazione di 32 finanzieri

Il 5 aprile nella Caserma “Russo” il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Gaetano Cutarelli e il presidente della Società Volontaria di Soccorso (SVS), dott.ssa Marida Bolognesi, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione. Presente anche il direttore SVS Francesco Cantini. Nello specifico, nella sede di Livorno, personale specializzato della SVS terrà corsi di formazione sulle pratiche rianimatorie BLSD (Basic-Life-Support-Defibrillation) ai militari del Corpo in servizio al Comando Provinciale e il Reparto Operativo Aeronavale e Reparti dipendenti. Ogni corso si articolerà su quattro lezioni, ognuna della durata di cinque ore, con l’obiettivo di garantire la formazione di 32 finanzieri che così saranno in grado, nei casi di assoluta emergenza e in assenza di personale medico o infermieristico, di prestare un primo soccorso adeguato. La fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi per arresto cardiaco e la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire la maggiore percentuale di sopravvivenza.