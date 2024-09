“Sindaco, qui la rastrelliera dà fastidio”. Stamattina la sorpresa

La rastrelliera in largo del Cisternino spostata stamattina

Il "caso" della rastrelliera in largo del Cisternino. Alessandra: "Quando stamattina l'abbiamo vista spostare come avevamo chiesto quasi non ci credevo. Spiegandogli tempo fa la situazione, Salvetti molto gentilmente mi ha ascoltato e mi ha detto: mi dia un attimo di tempo e vedo di risolvere. Cosa aggiungere? Mi piace pensare di aver votato per un politico che ascolta. Stranissimo in un periodo come questo"

E’ una piccola cosa in sé, ed è avvenuta anche un po’ casualmente, ma come si dice in questi casi tutto bene quel che finisce bene. “Quando stamattina l’abbiamo vista spostare come avevamo chiesto, quasi non ci credevo” racconta Alessandra che ringraziamo per la disponibilità. Ma partiamo dall’inizio. Un mese fa circa in largo del Cisternino viene installata una rastrelliera. Il posizionamento, però, secondo i condomini del palazzo di fronte potrebbe non favorire l’uscita delle persone anziane e diversamente abili che così discutono per capire come chiedere di spostarla. “Ad un certo punto dal Cisternino di Città (che si trova di fronte, ndr) è uscito il sindaco Salvetti – prosegue la donna – L’ho fermato spiegandogli la situazione e lui molto gentilmente mi ha ascoltato e mi ha detto: mi dia un attimo di tempo e vedo di risolvere”. Trascorso un mesetto, stamattina ecco che la signora Alessandra ha trovato gli operai impegnati nello spostamento. Cosa aggiungere? Mi piace pensare di aver votato per un politico che ascolta. Stranissimo in un periodo come questo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©