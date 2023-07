Sono 1701 i livornesi che riceveranno la carta Dedicata a Te

La conferenza stampa del governo in occasione della carta Dedicata a te (foto tratta da https://www.politicheagricole.it/)

Dal 18 luglio inizia la procedura di consegna della carta che conterrà un unico contributo di 382,50 € spendibile da fine luglio per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. La card deve essere utilizzata almeno una volta entro il 15 settembre per non perdere il diritto alla misura nazionale

Slitta al 18 luglio l’avvio delle procedure per la consegna della Carta Alimentare 2023, o carta “dedicata a te”, la nuova misura nazionale di sostegno al reddito. La misura consiste in un unico contributo pari a € 382,50 € sotto forma di card elettronica rilasciata da Poste Italiane e spendibile da fine luglio in tutti i negozi che vendono generi alimentari di prima necessità. Istituita con decreto, firmato dai ministri dell’Agricoltura (Masaf) e dell’Economia, pubblicato il 12 maggio, la Carta arriverà, da parte dell’Inps, a un milione e 300mila beneficiari in tutta Italia. Per il territorio del Comune di Livorno sono stati individuati dall’Inps 1701 beneficiari aventi i requisiti richiesti. Il Comune svolge una funzione di sostegno operativo per la consegna delle carte ma non è responsabile dell’individuazione dei beneficiari. I Comuni sono chiamati a comunicare tramite lettera ai beneficiari l’accesso alla misura invitandoli a recarsi alle poste per il ritiro della card. La card deve essere utilizzata almeno una volta entro il 15 settembre altrimenti il beneficiario individuato dallo Stato da ottobre perde definitivamente il diritto alla misura.

