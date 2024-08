Sostenibilità e accessibilità, i Bagni Lido il primo stabilimento di Livorno ad ottenere la certificazione internazionale

Stamattina la famiglia Ganni e la famiglia Ceccherelli hanno annunciato il conseguimento della certificazione ISO 13009 mostrando al sindaco e all'assessora Cepparello il funzionamento di un eco compattatore che premia chi più ricicla. Nicola Ganni: "In un mese compattate 9.000 bottiglie". Salvetti: "I Bagni Lido un esempio virtuoso di buone pratiche di cui andare fieri". Ciapini: "Un'eccellenza della nostra città in grado di coniugare l'aspetto imprenditoriale a quello ambientale"

“Siamo molto soddisfatti, lavoriamo su questi aspetti da tempo e continueremo a farlo ogni giorno per migliorare e alzare il nostro livello”. A dirlo è il direttore dei Bagni Lido, Nicola Ganni, commentando il conseguimento della certificazione internazionale ISO 13009 in tema di sostenibilità ambientale e accessibilità di uno stabilimento balneare. “Sono il primo stabilimento di Livorno ad ottenerla” spiega Barbara Bertini di Progetto Ambiente, la società che ha supportato i Bagni Lido nel percorso di affiancamento in audit di SGS, l’ente terzo certificatore, per l’ottenimento della certificazione.

Plafoniere a basso consumo energetico, pannelli fotovoltaici, zona lavabo per favorire la riduzione del consumo di plastica, uso delle docce con braccialetto elettronico per ridurre il consumo di acqua, due sollevatori per disabili (uno per l’accesso alla piscina e uno per l’accesso al mare), la traduzione in lingua inglese di alcuni cartelli informativi all’ingresso e un’isola ecologica sono alcuni degli elementi che hanno portato al conseguimento della certificazione. E stamattina Nicola e Riccardo Ganni hanno invitato il sindaco e l’assessora Cepparello a toccare con mano l’ultimo arrivato in tema di sostenibilità, ovvero un eco compattatore di bottiglie in plastica del Consorzio Corepla di Milano. Posizionato all’interno dell’isola ecologica, il macchinario permette di riciclare le bottiglie di plastica in PET in maniera virtuosa: più ricicli e più vieni premiato. “In un mese sono state compattate qualcosa come 9.000 bottiglie – spiega Ganni – E per i clienti sta diventando un gioco, quasi, tanto che ci sono dei momenti in cui si forma la coda. Anche perché per ogni bottiglia riciclata ottiene dei punti sulla app. Al raggiungimento dei vari scaglioni il cliente riceve un premio dal consorzio stesso ma anche da noi: 1 doccia calda, 1 colazione, 1 ora di Sup solo per fare degli esempi. Vogliamo nel nostro piccolo fare in modo che anche i più piccoli, le cosiddette nuove generazioni, abbiamo a cuore la sostenibilità: ecco perché portiamo avanti anche progetti con associazioni come Sons of the Ocean e Reset. Ma non vogliamo fermarci qui”. Salvetti si è detto molto soddisfatto del risultato raggiunto: “I Bagni Lido sono un esempio virtuoso di buone pratiche di cui andare fieri”. “Mi ha colpito la prontezza con la quale la famiglia Ganni e Ceccherelli si è rivolta a questa certificazione – ha proseguito Cepparello – sempre in prima linea quando si parla di sostenibilità e ambiente”. “Non posso che unirmi ai complimenti – ha concluso il direttore di Confesercenti Alessandro Ciapini presente stamattina – i Lido sono un’eccellenza della nostra città in grado di coniugare l’aspetto imprenditoriale a quello ambientale. Ricordo inoltre la loro attenzione verso il sociale avendo partecipato ad un pomeriggio di formazione nell’ambito del progetto sull’autismo Livorno città blu promosso da Confesercenti con l’associazione Autismo Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©