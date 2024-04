Spelacchio e Ercole cercano casa

Lasciati dentro la macchina di Anpana il 6 febbraio sono stati curati e rimessi in forze dai volontari dell'associazione che lanciano un appello affinché qualcuno sia interessato ad adottarli

Era il 6 febbraio quando la vice presidente di Anpana Silvia Ricci recandosi all’auto dell’associazione parcheggiata in via Mangini trovò due gatti abbandonati all’interno della vettura: uno dei due era in un trasportino rotto e non sapendolo quando è stato aperto lo sportello scappò salvo venire recuperato qualche giorno dopo con la gabbia trappola. Oggi, a distanza di quasi 3 mesi, Spelacchio (bianco e nero) e Ercole (grigio e bianco, il gatto scappato e recuperato) sono stati curati e rimessi in forze dai volontari di Anpana e cercano una nuova famiglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©