Stamattina alla Terrazza un libro lasciato in dono

Il libro lasciato da Valeria alla Terrazza e il libro lasciato da Alessandra nei giorni scorsi sul ponte dei Domenicani durante Effetto Venezia

"Questa iniziativa è bellissima. Ieri (7 agosto) ho trovato io un "libro libero" in viale Mameli e stamattina alle 7 prima di entrare al lavoro ho ricambiato lasciandone io uno nel bel contesto della Terrazza". Un'altra livornese, Valeria, che ringraziamo per la disponibilità, partecipa all'iniziativa promossa dal gruppo Fb Regala un libro e dona un sorriso. La scelta stavolta è ricaduta su un luogo iconico e altrettanto di passaggio (Alessandra aveva scelto Effetto Venezia nei giorni scorsi)

Un’altra livornese partecipa all’iniziativa promossa dal gruppo Fb Regala un libro e dona un sorriso. La scelta stavolta è ricaduta su un luogo iconico e altrettanto di passaggio (Alessandra aveva scelto Effetto Venezia nei giorni scorsi, trovate l’articolo qui sotto), ovvero la Terrazza Mascagni. A posizionare il libro sulla spalletta e a scattare la foto postandola nel gruppo, stamattina, è stata Valeria (Valencia Vale su Facebook): “Questa iniziativa è bellissima. Ieri (7 agosto) ho trovato un libro in viale Mameli e stamattina alle 7 circa prima di entrare al lavoro ho ricambiato lasciando io un libro nel bel contesto della Terrazza. E’ bellissima questa iniziativa. Il titolo del libro? E’ una sorpresa per chi lo troverà e lo leggerà. Preferisco non dirlo”. Chi trova il “libro libero” non deve, ma può, fare altrettanto lasciandone uno in un altro luogo.

Regala un libro e dona un sorriso, Alessandra lascia un libro a Effetto Venezia

Il gruppo Facebook si chiama Regala un libro e dona un sorriso e in questi giorni ha partecipato all’iniziativa una livornese. “Consiste nel lasciare un proprio libro in omaggio ovunque sul territorio italiano – spiega Alessandra, che ringraziamo per la disponibilità – Penso sia una bella iniziativa per promuovere la lettura attraverso una biblioteca a cielo aperto”. Alessandra ha deciso di portare il suo libro nel quartiere Venezia durante Effetto Venezia e dopo averlo lasciato in via Borra, all’altezza del ponte dei Domenicani, ha informato il gruppo spiegando che in questi giorni c’è “una kermesse lungo i fossi che rimandano alle atmosfere tipiche della città veneta e ci sarà un bel passaggio di gente. Speriamo bene”. Detto, fatto. Il suo “libro libero” ha catturato l’attenzione di una passante, Anna di Vicenza, che ha informato a sua volta del ritrovamento dicendo di aver quasi pianto quando se lo è trovato davanti. In fondo, la copertina conteneva due messaggi precisi: “Mi ha trovato e ora sono un regalo per te. Buona lettura”. Altrimenti “Se non ti interessa lasciami qui affinché io possa continuare il mio viaggio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©