Stanziati 75mila euro per il Parco Puini

L'assessore Federico Mirabelli ha illustrato in Commissione gli interventi previsti per l'area giochi inclusiva della Banditella. Con la variazione di bilancio del 30 luglio saranno stanziati 75mila euro per il Parco Puini e altri 75mila per il parco di via Paoli. Allo studio anche una recinzione e una regolamentazione del campo da gioco per conciliare sport e quiete pubblica

L’assessore ai lavori pubblici e alle attività produttive Federico Mirabelli ha partecipato questa mattina ai lavori della Sesta Commissione consiliare, riunitasi per discutere l’interpellanza presentata dal consigliere Dinelli “Area giochi inclusiva parco Puini Ceron di Banditella”. Questi i punti salienti dell’intervento dell’Assessore, sintetizzati dallo stesso Mirabelli, che tra l’altro dà notizia dello stanziamento di importanti risorse che potranno essere a breve utilizzate a beneficio del Parco: “Questa mattina ho partecipato ai lavori della VI Commissione Consiliare per rispondere a un’interpellanza sull’area giochi inclusiva Puini Ceron. È stata l’occasione per illustrare le ragioni delle scelte progettuali adottate e le soluzioni messe in campo per conciliare la piena fruibilità del parco con la tutela della qualità della vita dei residenti.

La posizione del campo

La conformazione dell’area, la presenza di sottoservizi e i vincoli di sicurezza stradale non consentivano in sede progettuale spostamenti significativi. Accogliendo le osservazioni emerse, è stato comunque modificato l’orientamento del campo, mantenendo la distanza prevista dal confine e rivolgendo il canestro principale verso l’area Acquaria anziché verso i condomini, riducendo così l’impatto per le abitazioni.

Più verde come barriera naturale

Nell’ambito del progetto di adattamento ai cambiamenti climatici sono state messe a dimora nuove alberature e siepi tra il parco e le abitazioni: cipressi, lecci e falsi pepe, con l’obiettivo di aumentare la schermatura. Complessivamente nel Parco Puini sono stati piantati 67 nuovi alberi.

Attenzione anche alla quiete dei residenti

Nei parchi pubblici valgono le norme del Regolamento di Polizia Urbana a tutela della quiete pubblica. Sono allo studio ulteriori soluzioni, come una regolamentazione dell’utilizzo del campo o la sua recinzione negli orari di chiusura del parco, per trovare il giusto equilibrio tra il diritto allo sport e il rispetto di chi vive nelle vicinanze.

Dalle parole ai fatti: un impegno concreto per il Parco Puini e per il parco di via Paoli

Con la variazione di bilancio che sarà approvata dal Consiglio Comunale il 30 luglio, saranno stanziati 150 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria: 75 mila euro per il Parco Puini e altrettanti per il parco di via Paoli. Risorse che consentiranno di migliorare il decoro, la fruibilità e la qualità di due importanti spazi verdi della città.

Il confronto con i residenti continua

L’Amministrazione comunale mantiene un dialogo costante con una rappresentanza dei residenti della zona, grazie al prezioso lavoro di intermediazione del Security Manager Giampaolo Dotto. Nell’incontro dello scorso giugno avevamo già anticipato la possibilità di realizzare una recinzione dell’area del parco. Nei prossimi giorni torneremo a incontrare i residenti per condividere l’ipotesi progettuale e proseguire un percorso di confronto che riteniamo fondamentale.

L’obiettivo resta quello di offrire alla città uno spazio pubblico inclusivo, sicuro e di qualità, continuando ad ascoltare i cittadini e a migliorare questi spazi attraverso il dialogo e interventi concreti”.

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