Terme del Corallo: 20mila euro per il recupero della fontana nel giardino

La donazione è stata formalizzata nei giorni scorsi tramite un contratto. A firmare l'atto per conto del Comune, Giovanni Cerini, dirigente settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni, mentre per l'Associazione era presente la presidente Silvia Menicagli

L’Associazione Terme del Corallo ha donato al Comune di Livorno 20mila euro per il recupero della fontana presente nel giardino del complesso termale. La donazione è stata formalizzata nei giorni scorsi tramite un contratto. A firmare l’atto per conto del Comune, Giovanni Cerini, dirigente settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni, mentre per l’Associazione era presente la presidente Silvia Menicagli.

La donazione arriva a conclusione di 9 anni di attività dell’Associazione, nel corso dei quali Terme del Corallo Odv ha svolto molte e diverse iniziative volte alla valorizzazione del complesso termale livornese. Questo importante traguardo è pertanto merito di soci e sostenitori. Dal 2018 l’Associazione è stata parte, insieme a Reset, di un patto di collaborazione con il Comune volto a far conoscere alla città le Terme del Corallo e valorizzarne le potenzialità culturali e turistiche.

Come noto, le Terme del Corallo sono oggetto di un importante progetto di recupero da parte dell’Amministrazione comunale: alla fine dello scorso luglio è stato aperto ufficialmente il cantiere per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione del padiglione della mescita e del giardino centrale.

