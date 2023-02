Terme del Corallo, arrivano i QR code che raccontano la storia degli edifici

Sarà sufficiente inquadrare il codice con uno smartphone sul quale comparirà la relativa scheda. L'assessore alla cultura Simone Lenzi: "Un'iniziativa che va nella direzione di ridare vita a questo spazio"

di Giulia Bellaveglia

Sei QR code arricchiranno, d’ora in poi, gli spazi del Parco Terme del Corallo. Un’idea nata e sviluppata dall’intuito dell’Associazione Terme del Corallo onlus, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, allo scopo di valorizzare ulteriormente il celebre sito archeologico rimasto in stato di abbandono per lunghissimo tempo e riaperto soltanto nel 2013. “Un altro tassello – spiega Silvia Menicagli dell’Associazione – che vogliamo aggiungere per migliorare una parte importante della nostra città. I QR sono ormai il mezzo più immediato per fornire informazioni attraverso il cellulare: li abbiamo scelti perché è sufficiente inquadrarli con la fotocamera o scaricare una semplice applicazione e sullo schermo compare una scheda informativa delle strutture presenti. Abbiamo volutamente scelto un tipo di informazioni breve ed esclusivamente scritta per non entrare in conflitto con il lavoro delle guide turistiche, ad ogni modo ogni visitatore potrà approfondire ulteriormente attraverso il sito visualizzabile sulla scheda. A realizzare il tutto, la studentessa Alessandra Maurer, con la collaborazione di altri 5 studenti, grazie all’accordo di tirocinio stipulato con l’Università”. All’ingresso è presente una piantina che illustra la posizione dei sei QR code, apposti tutti, sulla struttura dei lampioni per evitare di danneggiare la vegetazione o gli edifici storici. “Un’iniziativa – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – che va nella direzione di ridare vita a questo spazio. Una cosa per la quale servirà un tempo che è anche difficile quantificare, ma che dà la sensazione che la strada sia ormai intrapresa e non si possa tornare indietro”. L’evento, è stato anche l’occasione per anticipare la prossima iniziativa: la presentazione, il 15 marzo, del fumetto “Giallo Corallo – L’incredibile storia delle Terme del Corallo” a cura di Roberto Malfatti, una storia che ha come protagonista un uomo di mare, ambientata nella favolosa cornice del Parco.

