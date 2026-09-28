Terme del Corallo, rinnovato per tre anni il Patto con le associazioni

19 settembre 2025, giorno della consegna delle chiavi delle Terme ai presidenti Pera e Menicagli

Reset e Associazione culturale Terme del Corallo proseguiranno il percorso di cura, valorizzazione e gestione condivisa del complesso avviato il 19 settembre 2025

Le Terme del Corallo proseguono il loro percorso di valorizzazione attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni. La Giunta ha infatti approvato il rinnovo per tre anni del Patto di collaborazione sottoscritto nel 2025 con l’Associazione culturale Terme del Corallo e l’associazione di volontariato Reset. Il primo Patto, sottoscritto il 19 settembre 2025, aveva una durata sperimentale di un anno. L’esperienza maturata è stata valutata positivamente dall’amministrazione, che ha evidenziato come il progetto abbia permesso di sviluppare forme di amministrazione condivisa del bene comune e di favorire la partecipazione della cittadinanza alla valorizzazione dello storico complesso liberty. Il ruolo delle due realtà associative resta distinto ma complementare. L’associazione culturale Terme del Corallo si occupa della valorizzazione storico-culturale del complesso, attraverso uno spazio espositivo e documentale dedicato al Liberty, attività didattiche, divulgative e culturali e la cura del giardino storico del Novecento. Reset cura invece la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, promuovendo anche attività educative, visite e iniziative pubbliche. Entrambe concorreranno all’organizzazione di eventi, visite e attività culturali aperte alla cittadinanza, concordate con l’amministrazione.

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