Thomas vola al Mosa di Liegi: talento livornese della danza conquista l’Europa

Foto gentilmente concesse da Laboratorio Danza e Movimento a cura di Cristiano Padovan per lo studio Vallese

A soli 15 anni, Thomas, allievo del Laboratorio Danza e Movimento, parte per un anno accademico alla Mosa Ballet School di Liegi dopo aver vinto uno stage estivo internazionale. Un percorso tra danza classica e contemporanea che lo proietta tra i giovani talenti europei

di Giacomo Niccolini

Ha solo 15 anni, ma il suo talento è già riconosciuto a livello internazionale. Thomas Gennari, allievo del Laboratorio Danza e Movimento di via di Popogna, sotto la guida dell’insegnante Giulia Diana e della direzione artistica di Cecilia e Mitzi Testi, ha intrapreso un percorso che lo ha portato a vincere prestigiose opportunità formative nel mondo della danza.

“Thomas ha iniziato a ballare cinque anni fa, alla quinta elementare, e da allora la danza è diventata la sua strada. Prima aveva provato diversi sport, dal basket al parkour, ma non trovava la sua passione fino a quando ha scoperto la danza”, racconta Lisa Giovannelli, mamma di Thomas.

Quest’estate, durante uno stage internazionale organizzato da Lea Project e sostenuto dal Rotary Club, Thomas ha partecipato a una settimana intensiva alla Mosa Ballet School di Liegi. Al termine della settimana, il direttore della prestigiosa scuola gli ha chiesto se voleva rimanere per l’intero anno accademico 2025/2026.

“È un’esperienza che valorizza sia il classico sia il contemporaneo. Thomas ha dimostrato grande impegno e talento, e siamo molto felici per lui. Thomas studia con noi da sempre – racconta Giulia Diana – ed è entrato inizialmente per la danza classica, affiancando poi anche lo studio del contemporaneo. È approdato da noi dopo aver provato molti sport dal rugby al parkour, dalla pallanuoto al basket, ma la sua strada era chiara fin da subito”.

“Thomas studia sia danza classica sia contemporanea, e questa esperienza gli permetterà di approfondire entrambe le discipline in un contesto internazionale – aggiunge la mamma – La scelta di Liegi è stata motivata anche dall’attenzione della scuola alla danza classica, disciplina nella quale Thomas si sta specializzando”.

Oltre al Mosa c’è da dire che Thomas ha ricevuto anche la prestigiosa attenzione di un’altra accademia europea: l’ammissione alla European Ballet School di Amsterdam, un riconoscimento che conferma ulteriormente il suo talento e le grandi prospettive per il suo futuro.

“Siamo tutti molto contenti e supportiamo ogni sua scelta. Ovviamente sarà un anno impegnativo, ma è quello che lui vuole fare da grande – conclude la mamma Lisa – Ma sia io che mio marito Gabriele siamo veramente fieri di quello che sta facendo Thomas”. La mamma racconta anche il lato familiare di questa nuova avventura. Thomas, figlio unico, si prepara così a vivere un’esperienza formativa di alto livello in Belgio, pronto a confrontarsi con nuovi ambienti e nuove culture, in una città multietnica e stimolante. “Come famiglia, naturalmente ci sarà un’altalena di emozioni: siamo felici per lui, ma anche un po’ emozionati nel vederlo partire. Ci sono comunque piani per vederlo durante le vacanze e durante le finestre libere tra le lezioni che saranno rese possibili dalla scuola”.

“Thomas ha davanti a sé un percorso stimolante in un contesto internazionale: incontrerà ragazzi da tutto il mondo e crescerà non solo come danzatore, ma anche come persona”, conclude fiera Giulia Diana.

