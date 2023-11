Torna il Regalo Sospeso per donare un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà

Alessio Schiano di Confesercenti, Annalisa Coli di Confesercenti, l'assessore Garufo e l'assessore Raspanti

Iniziativa promossa da Comune, Confesercenti e Confcommercio. Dal 10 novembre al 10 dicembre chiunque potrà donare un regalo (giocattoli, libri o articoli di cartoleria) e lasciarlo "sospeso" in uno dei negozi aderenti. La lista (in aggiornamento)

Torna per il quarto Natale consecutivo il “Regalo Sospeso“, I’iniziativa solidale pensata per donare un sorriso ai bambini delle famiglie livornesi in difficoltà. Come per gli scorsi anni, insieme alle associazioni di categoria dei commercianti, I’Amministrazione Comunale ha stabilito, al fine di facilitare la realizzazione delle operazioni, di limitare la scelta dei prodotti da regalare a tre sole tipologie: giocattoli, libri, articoli di cartoleria. I commercianti che sceglieranno di partecipare all’iniziativa “Regalo sospeso” potranno esibire all’esterno la locandina predisposta dal Comune: in questi negozi, dal 10 novembre fino al 10 dicembre, chiunque potrà donare un regalo e lasciarlo “sospeso”. I regali verranno poi ritirati e consegnati ai destinatari attraverso organizzazioni del Terzo settore. “Chi vuole aderire si affretti – sorride l’assessore al sociale Andrea Raspanti – il ruolo delle istituzioni è quello di favorire queste iniziative mettendo in relazione associazioni di categoria e cittadini. Invitiamo gli esercenti a contattare le associazioni di categoria, entro la fine della settimana, per aggiungersi alla lista”. Di seguito la lista (in aggiornamento) degli esercizi commerciali che al momento hanno aderito all’iniziativa:

Libreria “libri” – via Garibaldi, 6

La Coccinella via Provinciale Pisana, 68

Bazar Gelli – banco 409, Mercato Centrale

Ludoville – piazza XX Settembre, 47

Eleonora Creazioni- via Donnini, 95

Bazar Trovatutto – via Donnini, 155

Toys – via Pian di Rota, 13 (giocattoli)

Universo Giochi – piazza Attias, 31 (giocattoli)

Regalgioca – via dell’Ardenza, 83 (giocattoli)

Mondanelli – via Ricasoli, 52 (giocattoli)

La Città del Sole – corso Amedeo, 66 (giocattoli)

Cartolibreria Le Sorgenti – via delle Sorgenti, 144 (cartolibreria)

Libreria Nuova corso Amedeo, 23/27 (libreria)

Santini Big Shop – via Cambini, 33 (cartoleria)

Bonatti – piazza Cavallotti, 3/4 (cartoleria)

Bonatti – via Firenze, 46 (cartoleria – oggettistica casa)

Cartoleria Profumeria Daniela e Elisabetta (cartoleria – Profumeria) piazza Sforzini, 36

