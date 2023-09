Torna la Domenica in bici, domenica pedalata sul lungomare

Domenica 24 settembre pedalata da piazza Luigi Orlando alla Rotonda scortati dalla Polizia Municipale e poi strada chiusa al traffico fino ad Antignano, all’altezza di via dei Bagni. Lunedì 25 settembre lo spettacolo teatrale gratuito “Pedala! Gino e Adriana Bartali nell’Italia del Dopoguerra”. Iniziative del Comune per la Settimana Europea della Mobilità

Una pedalata sul lungomare, dal Cantiere ad Antignano, ed uno spettacolo teatrale dedicato al ciclismo e ad uno dei suoi protagonisti, l’intramontabile fuoriclasse Gino Bartali. È con queste iniziative, in programma domenica 24 e lunedì 25 settembre, che Livorno aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Con una appendice a metà ottobre con la seconda edizione di “Strada facendo”, convegno sullo stato dell’arte della mobilità a Livorno che sarà ospitato nello spazio degli Hangar Creativi. Il primo appuntamento, quindi, è per domenica 24 settembre con “Domenica in bici” per una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile: la partecipazione è libera, è sufficiente presentarsi in piazza Luigi Orlando entro le ore 10, orario in cui è prevista la partenza. I velocipedi saranno scortati dai mezzi della Polizia Municipale dal Cantiere fino alla Rotonda, dopodiché il restante tratto di lungomare sarà chiuso al transito dei mezzi a motore (dalle ore 10.30 alle ore 13) fino ad Antignano, all’altezza di via dei Bagni. La pedalata è dedicata alla scoperta di un tratto della ciclovia tirrenica in corso di realizzazione sul territorio livornese e che presto consentirà di collegare, in sicurezza, il Maroccone con la città di Pisa. Ai partecipanti sarà consegnata, fino ad esaurimento scorte, una borsa shopper a tema ciclovia tirrenica e del materiale informativo. Lunedì 25 settembre alle ore 21 al Nuovo Teatro delle Commedie, invece, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Pedala! Gino e Adriana Bartali nell’Italia del Dopoguerra” una produzione della Compagnia Teatrale Luna e Gnac. Lo spettacolo è gratuito. È necessaria la prenotazione inviando una e-mail a moburbcomune.livorno.it.

