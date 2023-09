Torna la Settimana mondiale dell’allattamento

L’Azienda USL Toscana nord ovest partecipa all’evento con un calendario ricco di incontri ed iniziative. Il tema di quest’anno è “Allattamento e lavoro – Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Il programma a Livorno dal 2 al 7 ottobre

La prima settimana di ottobre si svolgerà in tutta Italia la Settimana mondiale dell’allattamento 2023 per sensibilizzare tutti sull’importanza dell’allattamento. L’Azienda USL Toscana nord ovest partecipa all’evento con un calendario ricco di incontri ed iniziative. Il tema di quest’anno è “Allattamento e lavoro – Tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie”. Come si legge sul poster della campagna 2023, la pandemia da Covd 19 ha cambiato in modo radicale il mondo del lavoro, con ripercussioni negative sulle donne che programmavano una gravidanza o erano in attesa. Da un lato è aumentato il rischio di perdere il lavoro, dall’altro è stato più complicato accedere i servizi sociali prenatali, post natali e di sostegno all’allattamento. La settimana mondiale dell’allattamento 2023 vuole quindi ascoltare quello che hanno da dire i neogenitori sui cambiamenti avvenuti nel contesto lavorativo e nelle consuetudini genitoriali. Comprendere la loro prospettiva e le loro esigenze è il primo passo per ideare politiche e leggi adeguate. In tutti i territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono stati organizzati, in stretta sinergia con la Società della Salute locale, i Comuni, il terzo settore, incontri ed eventi. Il programma completo è disponibile sul sito dell’Azienda al link https://www.uslnordovest.toscana.it/guida-ai-servizi/204-gravidanza-e-nascita/11053-settimana-mondiale-per-l-allattamento-2023. Nella Zona distretto Livornese il primo appuntamento è per lunedì 2 ottobre, ore 15.45-17.15 al polo scolastico “Serenella Frangilli”, quartiere Corea a Livorno, (ingresso in via Coltellini n.8) per un incontro sul massaggio infantile e la diffusione del programma “Nati per leggere”. Martedì 3 ottobre, alle 11, al consultorio di Collesalvetti diffusione del programma “Nati per Leggere” e alle 15, al consultorio Livorno Est, incontro su “Allattamento e Lavoro”: ostetriche, assistenti sociali e pediatri di comunità incontro gestanti e puerpere. Mercoledì 4 ottobre, alle 10:30 al consultorio Livorno Est, e alle ore 11:30 al consultorio Livorno Sud, diffusione del programma Nati per Leggere. Alle ore 17, in piazza Garibaldi, incontro con le donne delle comunità straniere sul tema “Allattamento e Lavoro”. Partecipano ostetriche, assistenti sociali e mediatori culturali. Giovedì 5 ottobre, alle ore 16, al consultorio di Collesalvetti, tavola rotonda su “Allattamento e lavoro: diritti, opportunità ed esperienze”. Partecipano professionisti dell’équipe consultoriale e delle Pari opportunità di Collesalvetti. Sabato 7 ottobre, alle ore 11:30, al consultorio Livorno Centro diffusione del programma Nati per Leggere.

La Settimana mondiale dell’allattamento è un’iniziativa lanciata dall’Alleanza mondiale per gli interventi a favore dell’allattamento, un’alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Oms e dell’Unicef. L’Azienda USL Toscana nord ovest si impegna costantemente a promuovere, sostenere e proteggere l’allattamento, sia aderendo da anni alla Settimana mondiale dell’allattamento, sia integrando, in stretta sinergia ospedale-territorio, servizi di sostegno e supporto alle madri e alle loro famiglie, anche attraverso l’adesione ai percorsi Baby Friendly di Unicef.

L’ASL ha realizzato anche il podcast “Settimana mondiale dell’allattamento”, con ben 35 episodi, ognuno dei quali affronta un singolo tema specifico: i benefici del latte materno, l’allattamento prolungato, lo svezzamento, i falsi miti, il rapporto tra allattamento e vaccinazioni, diabete, obesità infantile, rientro al lavoro, il ruolo del padre e della famiglia. Il podcast è online, basta collegarsi al sito https://open.spotify.com/show/4naKGp1mCTdTE0dTB3WOaz oppure ascoltarlo su Spotify, cercando gli episodi del podcast intitolato “Settimana dell’allattamento materno 2021 – Azienda USL Toscana nord ovest”. A quel punto può partire l’ascolto delle pillole audio scegliendo quella che più interessa, con il vantaggio di ascoltarla sul proprio smartphone in qualsiasi momento della giornata, appena svegli o prima di andare a dormire, in auto, mentre si passeggia o, perché no, mentre si allatta.

