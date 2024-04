Trova 500 € al bancomat, li restituirà alla banca

Il gesto non comune di Luca che lo ha visto protagonista nel pomeriggio di oggi: "Quando li ho visti credevo in un colpo di fortuna vista la cifra ma poi i valori trasmessi mi hanno portato a fare questa scelta. Alla fine so quanto sacrificio costa portare il pane a casa. Lunedì mi recherò in banca a restituirli"

“Quando li ho visti credevo in un colpo di fortuna vista la cifra. Ma i valori trasmessi mi hanno portato a fare questa scelta. Alla fine so quanto sacrificio costa portare il pane a casa”. Sono le parole di Luca, che ringraziamo per la disponibilità, nel commentare un gesto non comune che lo ha visto protagonista nel pomeriggio di oggi. Recandosi al bancomat, zona Mastacchi, all’interno dello sportellino automatico aperto ha trovato delle banconote per un totale di 500 €. “Credevo che qualcuno tornasse a cercarle di lì a poco – spiega – Ma non vedendo arrivare nessuno una volta effettuato il mio prelievo sono andato via”. Luca ha quindi deciso di prendere i soldi e di recarsi lunedì mattina alla banca in questione, poiché sul momento era chiusa, per restituirli e risalire al proprietario del conto corrente dal quale è stato fatto il prelievo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©