Trovato! Winston torna da Stefania dopo tre mesi

Nella foto inviataci Stefania, che ringraziamo per la disponibilità, insieme al suo adorato gatto

Il presidente di Anpana, Fantappiè: "Winston l’ha riconosciuta subito: faceva le fusa e le sbatteva delicatamente la testa, chiaro segno di affetto felino". Stefania, che ringraziamo per la disponibilità: "Ringrazio Anpana, Vania e tutti coloro che hanno contribuito a trovarlo. Sono in debito"

“Abbiamo impiegato diversi giorni per poterlo avvicinare poi abbiamo piazzato una gabbia-trappola, assolutamente non nociva, e siamo riusciti a riunire la signora e il suo gatto”. A tre mesi dalla scomparsa, Winston è tornato a casa grazie ad Anpana, al coordinamento della referente nucleo felino di Anpana, Silvia Ricci, e alla signora Vania che per prima ha chiamato Anpana dopo aver avvistato il gatto vicino ad una delle due colonie feline a Shangai. Dopo vari appostamenti nei pressi della colonia, i volontari dell’associazione sono riusciti a prenderlo per ricongiungerlo a Stefania. E stamattina, dopo la visita veterinaria, Winston è tornato a casa. “Abbiamo dovuto mantenere la notizia del ritrovamento sotto silenzio – spiega il presidente Franco Fantappiè – per evitare che ci potesse essere un aumento di curiosi che tentassero di avvicinarsi rischiando di farlo scappare nuovamente. Il ricongiungimento è stato un momento commovente: Stefania ha espresso grande contentezza ed era chiaro che l’avesse riconosciuta subito: faceva le fusa e le sbatteva delicatamente la testa, chiaro segno di affetto felino. Grazie a tutti, grazie a Silvia e… alla nostra Panda di 29 anni utilissima compagna per i servizi”. Stefania: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a riportarmi il mio adorato gatto. Sono in debito”.

