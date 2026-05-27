Ugopiadi e Lions Club Livorno Host donano cibo al canile Baffi e Code

Consegnate al canile livornese le scatolette raccolte durante l’ultima iniziativa delle Ugopiadi, storico raduno dedicato ai carlini. Un aiuto concreto per gli animali più anziani e fragili ospitati nella struttura

Una montagna di scatolette, tante coccole e ancora più sorrisi. Si è conclusa così, il 22 maggio, l’ultima iniziativa solidale delle Ugopiadi (il più grande raduno di cani carlini in Italia), con la consegna al canile Baffi e Code di Livorno del cibo raccolto durante l’evento dedicato ai carlini e ai loro inseparabili compagni umani. L’idea era nata con un invito semplice: portare scatolette e cibo morbido da destinare ai cani più anziani o con difficoltà di alimentazione ospitati dal canile livornese. Una proposta accolta con entusiasmo dai partecipanti, che hanno trasformato la raccolta in una vera pioggia di donazioni. Accanto alle Ugopiadi si è unito anche il Lions Club Livorno Host, storica realtà cittadina impegnata in attività benefiche e service. Alla consegna erano presenti la presidente del Lions Club Livorno Host Stefania Pesce e gli ideatori delle Ugopiadi Stefano Pampaloni ed Elisa Cavasin, protagonisti insieme alle signore del Club di questa iniziativa dedicata agli ospiti a quattro zampe della struttura. Per il canile Baffi e Code il materiale raccolto rappresenta un aiuto concreto. Ogni giorno i volontari si occupano di cani e gatti spesso provenienti da situazioni difficili, con particolare attenzione agli animali più anziani che necessitano di alimenti specifici e cure costanti. Le Ugopiadi, nate oltre vent’anni fa, sono state il più numeroso, longevo, creativo e famoso raduno italiano dedicato ai cani carlini, capaci di richiamare in Toscana partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Tra sfilate, giochi, prove a tema e momenti di beneficenza, negli anni l’evento è diventato un appuntamento amatissimo dagli appassionati della razza e non solo. Tutte le edizioni si sono svolte in Toscana, fino all’evento conclusivo organizzato a Milano all’interno di Quattrozampeinfiera, che ha salutato definitivamente il pubblico dopo vent’anni di attività. E anche stavolta lo spirito delle Ugopiadi è rimasto lo stesso di sempre: stare insieme, divertirsi e riuscire, con leggerezza, a fare qualcosa di bello anche per chi ha più bisogno di una mano.

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