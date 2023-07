Un adesivo d’autore in cambio di 20 bottiglie di plastica

A sinistra Viola Barbara e Libera Capezzone (Uovo alla Pop), a destra Enrica Ducci (Acquario di Livorno) e Stefano Pampaloni (Past Presidente Lions Club Livorno)

Gli adesivi dell'artista Monograff saranno donati a coloro che porteranno 20 bottiglie di plastica al compattatore di plastica nella Hall dell'Acquario. Iniziativa di Lions Club Livorno Host legata al progetto Più Blu lanciato sotto la presidenza di Stefano Pampaloni

Il Lions Club Livorno Host, in collaborazione con la galleria Uovo alla Pop, ha lanciato, sabato 8 luglio, un’iniziativa ecologica e artistica all’Acquario di Livorno. Questo evento sottolinea l’impegno costante del Club nel promuovere la consapevolezza sociale e civica, con un particolare focus sull’uso responsabile dei materiali riciclabili e la protezione del mare e della sua biodiversità.

Il Club infatti ha donato 150 adesivi d’autore all’Acquario di Livorno. Questi adesivi, creati e firmati dall’artista Monograff, sono stati prodotti in edizione limitata ed esclusiva per il Lions Club Livorno Host. Gli adesivi, di dimensioni 5 cm x 25 cm, sono stampati su carta di cotone ecologica e presentano un design personalizzato. Monograff, un artista di formazione accademica noto per il suo stile unico che combina elementi di street art e attivismo, è stato selezionato per questa iniziativa grazie alla preziosa collaborazione con la galleria d’arte Uovo alla Pop.

Gli adesivi saranno donati a coloro che porteranno 20 bottiglie di plastica (anche in più sessioni) al compattatore di plastica installato dal Lions Club Livorno Host presso la Hall dell’Acquario di Livorno. Questa iniziativa mira a incentivare la raccolta e il riciclo della plastica, contribuendo così a ridurre l’inquinamento marino, e risponde all’impegno che l’Acquario di Livorno e la società Costa Edutainment che lo gestisce da sempre pone sui temi dell’educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente, in particolare quello marino.

L’Acquario di Livorno merita un particolare plauso per il suo impegno nel sostenere queste iniziative ambientali. Questa attività è una delle tante iniziative del Lions Livorno Host legate al progetto “Più Blu“, lanciato durante l’annata lionistica 2022/23 sotto la presidenza di Stefano Pampaloni, succeduto il 30 giugno dal nuovo Presidente (2023/24) Andrea Pardini.

