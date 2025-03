Angolo lettura alla Farmacia Farneti

Ringraziamo le farmaciste presenti nella foto per la disponibilità

La cultura si fa spazio in farmacia! Per l’esattezza alla Farmacia Farneti che ad inizio marzo ha lanciato “Prendi un libro, lascia un libro” dove chiunque nella postazione situata a sinistra accanto all’ingresso può prendere un libro e lasciarne un altro. Promossa dal dott. Francesco Farneti insieme allo scrittore Giovanni Neri e all’editore Nino Bozzi, l’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: “Promuovere la lettura e creare uno spazio dove la cultura possa circolare liberamente perché il benessere passa anche dalle pagine di un buon libro. Un piccolo gesto per condividere conoscenza e storie, perché con la lettura si vive meglio. Ti aspettiamo”.

