Un aperitivo per Emergency in via Cambini

Da sinistra Simone (Sketch Cocktail Bar), Maddalena (Yatai Mad Sushi), Massimo (Cantina Nardi) e Ivan (il Cardell'INO in città) che ringraziamo per la disponibilità

I locali di via Cambini aderenti all'iniziativa nazionale Cento Cene di Emergency, Cantina Nardi, il Cardell'INO in città, Sketch Cocktail Bar e Yatai Mad Sushi, devolveranno parte dell'incasso della serata ai progetti dell'associazione

Martedì 9 aprile dalle 18 alle 21 il gruppo Emergency Livorno vi aspetta in via Cambini da Cantina Nardi, il Cardell’INO in città, Sketch Cocktail Bar e Yatai Mad Sushi! Questi locali hanno aderito al progetto nazionale delle Cento Cene di Emergency e devolveranno parte dell’incasso della serata ai progetti dell’associazione. “La presenza di Emergency – si legge in un comunicato stampa – sarà molto discreta e non interferirà sul carattere conviviale della serata. Tuttavia per chi lo vorrà, per l’occasione sarà possibile vivere l’esperienza di salire a bordo della nave di Emergency “Life Support” indossando il visore VR 360″.

