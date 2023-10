Un baby pit stop nella Biblioteca dei Ragazzi a Villa Fabbricotti

La biblioteca dei ragazzi e gli adesivi dell'iniziativa baby pit stop

Promossa da Comune e Consultorio in collaborazione con Unicef, martedì 24 ottobre l'inaugurazione dell'area di sosta attrezzata, con materiale donato da Insieme per la vita, per allattare e cambiare il pannolino. Sarà la quarta in città

Un pieno di latte, anziché un pieno di carburante. Prendendo in prestito dalla formula 1 il nome, apre all’interno della Biblioteca dei Ragazzi a villa Fabbricotti un baby pit stop (BPS). Fortemente voluto dal Comune e dal consultorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest, l’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma Unicef ospedali e comunità amici dei bambini che prevede l’allestimento di aree attrezzate per le mamme che vogliono allattare i propri figli quando si trovano fuori casa. L’area attrezzata verrà inaugurata martedì 24 ottobre alle 16.30 alla presenza dei rappresentanti del Comune e della Usl e si va ad aggiungere agli altri baby pit stop presenti in città: al piano terra del distretto di Fiorentina, in Comune e all’interno del tribunale civile, oltre a quello nella sala di attesa pediatrica della casa della salute a Stagno. Il baby pit stop della Biblioteca dei Ragazzi sarà allestito con materiale donato dalla associazione Insieme per la vita: 2 comode sedie, un fasciatoio per il cambio del pannolino, una piccola area gioco con tavolino e seggiole, un tappeto e libri oltre ad opuscoli informativi dell’Unicef. Qui come in tutti gli altri BPS, così come riporta l’adesivo dell’iniziativa, la mamma è la benvenuta.

