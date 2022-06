Un defibrillatore donato dai tifosi Pielle negli spazi dello Chalet della Rotonda

La collocazione esterna dell'apparecchio salvavita consentirà di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Il sindaco Luca Salvetti: "A breve una mappa con la collocazione di tutti gli strumenti"

di Giulia Bellaveglia

I Rebels Pielle tornano a far parlare di loro e lo fanno, per la seconda volta in pochi mesi, per un nobile gesto di solidarietà: un defibrillatore che la tifoseria della Pielle Livorno ha voluto mettere a disposizione della cittadinanza negli spazi dello Chalet della Rotonda. “Queste sono le partite e le vittorie più belle, quelle che hanno un grande significato – dice Emanuele Marcis in rappresentanza dei tifosi – Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa donazione inserita in un punto strategico e che va quindi a cardio-proteggere una zona frequentata da migliaia di persone, tra cui moltissimi sportivi. Spesso si giudicano le tifoserie con accezioni negative, in questo caso è uscito fuori il grande cuore di questo gruppo e di tutti i livornesi che lo supportano”.

“Un secondo passaggio che andiamo a fare, che in realtà si configura come primo, per il ripristino di un Dae pensato in precedenza ma che per motivi burocratici non aveva preso corpo come doveva – dice il sindaco Luca Salvetti – Nel momento in cui abbiamo riallacciato i contatti in maniera giusta, abbiamo ben gradito l’idea dei tifosi di realizzare un punto di assistenza a disposizione di tutti e siamo pronti ad accogliere con immensa gratitudine eventuali altre donazioni di strumenti di questo tipo. Ringrazio anche i gestori della struttura che hanno formato il personale per l’utilizzo del dispositivo”.

Un momento che è stato anche l’occasione per fare un riepilogo sulla situazione delle postazioni di defibrillazione in città. “Un paio di mesi fa, questa stessa tifoseria, ha installato un altro dispositivo negli spazi sottostanti la Curva Sud dello Stadio Armando Picchi – prosegue il primo cittadino – Livorno è una città che presenta una rete composta da tanti punti di assistenza di questo genere. Il 118 ne è a conoscenza e gestisce il quadro complessivo, da parte nostra realizzeremo al più presto una mappa da diffondere ai cittadini che mostri la collocazione di questi indispensabili strumenti salvavita”.

