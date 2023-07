Un defibrillatore per Santa Lucia e Antignano da Streetball Livorno

Foto di Claudio Volpi, uno degli organizzatori del torneo, che ringraziamo per la disponibilità

In occasione dei 25 anni dall’inaugurazione della chiesa di Santa Lucia dove è in corso il torneo, Asd Streetball Livorno oltre ad aver aiutato la parrocchia nel ripristinare il campo e giochi per i bambini, ha deciso, seguendo l'invito di don Paolo, di donare un defibrillatore che verrà consegnato stasera nel corso delle finali e premiazioni del torneo

Un grande successo di pubblico e sport alla 6° edizione di Streetball in corso alla chiesa di Santa Lucia ad Antignano. Centinaia di atleti provenienti da ogni parte d’Italia di alto livello tecnico stanno partecipando a questo torneo che è divenuto nel corso di questi anni un appuntamento fisso nel panorama delle manifestazioni sportive cittadine. E l’ASD Streetball Livorno, anzi tutti i partecipanti, oltre ad aver aiutato la parrocchia nel ripristinare il campo e giochi per i bambini, ha deciso, seguendo l’invito di don Paolo, di donare un defibrillatore, oggi indispensabile nei luoghi frequentati da diverse persone. “Quest’anno ricorrono 25 anni dall’inaugurazione della chiesa voluta da un visionario che rende possibili i sogni, perché è una persona che crede negli altri e dona agli altri e questo è Don Paolo – spiegano Massimo Volpi, Antonello Venditti, Leonardo Paolini, Claudio Volpi, Luca Salemmi , Giacomo Ciapparelli, Nicola Vicenzini, Francesco Sidoti, Maurizio Paolini e Alberto Bonciani di Streetball Livorno – Così seguendo il suo invito abbiamo pensato a questa iniziativa resa possibile grazie alle iscrizioni al torneo. Quindi siete tutti voi che lo avete reso possibile insieme a uno dei nostri sponsor Agenzia Immobiliare Della Maggiore che da sempre ci sostiene perché crede nel nostro progetto sociale. Noi di Streetball Livorno ogni anno gli utili dei fondi raccolti li destiniamo a progetti concreti. Stasera nel corso delle finali e premiazioni del torneo di basket consegneremo nelle mani di don Willy parroco di Santa Lucia, il defibrillatore che sarà installato nella parrocchia sperando di non usarlo ma sarà a disposizione di tutta la cittadinanza”.

Condividi: