Un eco-compattatore al Mercato

Per ogni bottiglia conferita il "mangiaplastica", situato nel Salone della Gabbrigiane in via del Testa, rilascia lo scontrino con 1 ecopunto: ogni 100 ecopunti sarà possibile usufruire di uno sconto del 5% nei negozi del mercato che hanno aderito all’iniziativa

Presentato al Mercato delle Vettovaglie, un eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie Pet. “Un piccolo grande accorgimento in un luogo a noi caro per continuare a fare quello che è nelle nostre possibilità per aumentare la raccolta differenziata” hanno spiegato il sindaco Salvetti e l’assessora Cepparello. Situato nel Salone delle Gabbrigiane lato via del Testa, il “mangiaplastica” per ogni bottiglia conferita rilascia lo scontrino con 1 ecopunto: ogni 100 ecopunti sarà possibile usufruire di uno sconto del 5% nei negozi del mercato che hanno aderito all’iniziativa, al momento 19, riconoscibili attraverso l’esposizione di un apposito adesivo. “Sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti è ciò a cui lavoriamo ogni giorno” ha detto il direttore Aamps Alessandri. “Siamo super soddisfatti, un messaggio di rinnovamento e riqualificazione del mercato” ha aggiunto il presidente del Consorzio, Sena.

I dati dei conferimenti e dei quantitativi saranno registrati e trasmessi al Ministero per le valutazioni del progetto. Il macchinario è arrivato al Comune attraverso il programma Mangiaplastica, promosso dal Ministero dell’Ambiente.

