Un folletto per ogni nuovo nato durante le feste di Natale

Chellini, responsabile ostetriche: "Gli gnomi sono stati realizzati dalle ostetriche come piccolo dono alle neomamme dei bambini che nasceranno in questi giorni di festa"

Una gioiosa invasione di folletti colorati è sbarcata nel reparto di Ostetricia per raggiungere le culle dei neonati livornesi. “Si tratta di un pensiero – spiega la responsabile delle ostetriche, Marzia Chellini – nato e realizzato dal nostro personale che ha voluto fare un piccolo dono a tutti ai bambini che nasceranno in questi giorni di festa. Gli gnomi sono stati realizzati dalle colleghe e porteranno un biglietto di auguri (“E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori”) per il nuovo arrivato e tutta la famiglia. Le ostetriche hanno il grande privilegio di poter accompagnare le donne in tutti i momenti della loro vita, per questo abbiamo voluto lasciare un nostro ricordo di un momento indimenticabile vissuto dalle neomamme”.

