Un murale sulla inclusività al Parco Kyra
Vi mostriamo in anteprima una parte del murale (il resto è una sorpresa) che sorgerà sul muro del Parco Lenci
Iniziativa di Mario Bartoli attraverso il Mare dei Ricordi: "Chi dona per un "ricordo" che realizzo è strafelice di sapere oramai che i contributi hanno queste finalità sociali". A realizzare il murale, entro il mese di settembre, sul muro davanti ai giochi inclusivi sarà Francesco Spanò in arte Ninjart
Un murale sulla inclusività al parco giochi inclusivo Lenci ad Antignano, conosciuto anche come Parco Kyra. E’ l’iniziativa che sta portando avanti Mario Bartoli attraverso il Mare dei Ricordi. “Ogni volta che realizzo un “ricordo” chi me lo commissiona di solito dona un’offerta libera strafelice poi di sapere oramai che i contributi hanno queste finalità sociali”, spiega Mario che ringraziamo per la disponibilità. A realizzare il murale, entro il mese di settembre, sarà Francesco Spanò in arte Ninjart. Mario intanto ha fatto ristrutturare il muro e ha tolto le canne. Non è ancora stato deciso il titolo, mentre è quasi certo che il disegno verrà accompagnato da una targa, scritta anche in braille, dedicata a “coloro che amano senza limiti di tempo e di barriere fisiche perché il cuore e la gioia di condividere e donare non ne hanno se si ama veramente” in riferimento al gesto altruistico di Christian Bartoli, figlio di Mario scomparso nel 1998 a 17 anni. La targa dovrebbe contenere inoltre la frase “Kyra scodinzola lassù al fianco di Christian”.
