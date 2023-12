Un nuovo bilirubinometro per il reparto Materno Infantile

Nella foto (terza da sinistra) Paola Pomponi presidente di Insieme per la vita, il primario di Pediatria Roberto Danieli e Marzia Chellini, responsabile delle ostetriche della Zona Livornese. E il nuovo bilirubinometro in primo piano

Prima donazione di Insieme per la vita dopo la scomparsa del presidente Simoncini. Il primario Danieli: "Questo strumento per l'individuazione dell'ittero consentirà alle infermiere degli ambulatori, che ringrazio perché rappresentano il nostro biglietto da visita verso l'esterno, di non interferire con il reparto di Ostetricia e ai genitori di avere a disposizione un ventaglio maggiore di appuntamenti"

Un nuovo bilirubinometro per il reparto Materno Infantile. Donato dall’associazione Insieme per la vita e già in funzione al piano terra del reparto, l’apparecchio consente al personale infermieristico di fare sul posto, dopo il prelievo capillare al bambino o bambina, la misurazione della bilirubina senza quindi doversi recare al primo piano dove si trova l’altro bilirubinometro. “Ringrazio con affetto l’associazione che da vent’anni segue il reparto, ne siamo onorati – ha detto il primario di Pediatria, Roberto Danieli – l’ittero non è sempre evidente alla nascita, si può manifestare nel piccolo paziente anche nei giorni successivi. Questo strumento consentirà alle infermiere degli ambulatori, che ringrazio perché rappresentano il nostro biglietto da visita verso l’esterno, di non interferire con il reparto di Ostetricia e ai genitori di avere a disposizione un ventaglio maggiore di appuntamenti. Tengo ad aggiungere che quella di stamattina è la prima donazione dopo la scomparsa di Ettore (Simoncini, ndr)”. “Oggi è una bellissima giornata, continuiamo il percorso dell’associazione iniziato nel 1985 grazie al professor Luciano Vizzoni aiutando le famiglie e i bambini per noi la cosa più importante”, ha aggiunto la presidente di Insieme per la vita, la ginecologa in pensione Paola Pomponi. Presenti alla conferenza stampa Marzia Chellini, responsabile delle ostetriche della Zona Livornese, e alcuni membri di Insieme per la vita.

