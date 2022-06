Un nuovo mezzo per la Caritas

Donato da Fondazione Livorno insieme alla Scotti % Co, il mezzo servirà per il trasporto di alimenti e beni di prima necessità, vestiario e mobili

È stato presentato nella mattinata del 22 giugno nella sede di via La Pira il furgone che sarà utilizzato dalla Caritas per portare avanti varie attività. Il mezzo, donato dalla Fondazione Livorno insieme alla Scotti & Co. srl, servirà per il trasporto di alimenti e beni di prima necessità, vestiario e mobili per le varie strutture Caritas all’interno della città.

