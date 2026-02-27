Un parco giochi inclusivo a Castellaccio e in via Manasse

Il parco di via del Fagiano/via Manasse

L'assessore Mirabelli: "Confermiamo il nostro impegno nella promozione di spazi pubblici inclusivi, sicuri e di qualità, capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie e di valorizzare il territorio". E al parco Giorgio Gristina di via Zola è prevista la riqualificazione dell’area giochi esistente

Dal mese di marzo partiranno i lavori per la realizzazione/riqualificazione di tre Parchi-gioco inclusivi, un intervento strategico dell’Amministrazione comunale (riferito alle annualità 2025/2026) volto ad ampliare e qualificare l’offerta ludica e gli spazi di aggregazione sul territorio comunale. L’appalto, del valore complessivo di 200 mila euro, è stato affidato alla ditta Playeco S.r.l. e prevede la realizzazione di nuove aree gioco e la riqualificazione di spazi esistenti, con l’obiettivo di promuovere inclusione, accessibilità e valorizzazione paesaggistica. Il primo intervento, relativo al Belvedere Bruno Domenici nella frazione del Castellaccio, inizierà lunedì 2 marzo. Si prevede la riqualificazione dell’area esistente tramite la creazione di uno spazio giochi e di sosta che valorizzi la posizione panoramica del sito, migliorandone la fruibilità. La riorganizzazione del parcheggio consentirà una maggiore vivibilità dell’area senza riduzione dei posti auto, grazie alla sostituzione di parte dell’asfalto con pavimentazione drenante. Su questa superficie saranno collocati arredi urbani in legno (tavoli, panchine e chaise longue) per favorire la sosta e l’aggregazione. L’area giochi comprenderà strutture inserite nel pendio naturale, che non richiedono pavimentazione antitrauma, tra cui una molla, uno scivolo e un’arrampicata di risalita. Saranno inoltre installati un’altalena inclusiva e un canestro da basket, con colorazione dell’asfalto in una palette coordinata con la pavimentazione drenante e la gomma colata color sabbia. È prevista anche la predisposizione di una nuova illuminazione dedicata con tecnologia LED, la realizzazione di una staccionata di sicurezza in legno di castagno dall’estetica rustica e la messa a dimora di nuove alberature, selezionate tra specie adatte al clima locale e di dimensioni contenute, così da non ostacolare la vista panoramica sul mare. Le strutture ludiche e gli arredi sono stati progettati per integrarsi armoniosamente nel contesto paesaggistico, sia dal punto di vista cromatico sia materico, evitando qualsiasi presenza visiva ingombrante e contribuendo invece alla valorizzazione dell’area. Successivamente partiranno i lavori al Parco di via del Fagiano/via Manasse, dove sarà realizzata una nuova area giochi con pavimentazione antitrauma in mattonelle di gomma verde posate su sottofondo stabilizzato, per garantire la permeabilità del terreno e l’integrazione con la superficie a prato. Saranno installate una torretta con scivolo, un’altalena doppia con seduta inclusiva e un gioco a molla, ampliando così l’offerta dedicata ai bambini e favorendo la fruizione da parte di tutti. Infine, l’ultimo intervento insisterà nel Parco “Giorgio Gristina” di via Zola, con la riqualificazione dell’area giochi esistente tramite la manutenzione straordinaria delle strutture presenti e il potenziamento dell’offerta ludica, con l’inserimento di nuove attrezzature tra cui un’arrampicata (senza necessità di pavimentazione antitrauma) e un’altalena doppia. “Con questo progetto – dichiara Federico Mirabelli, assessore ai Lavori Pubblici – l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione di spazi pubblici inclusivi, sicuri e di qualità, capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie e di valorizzare il territorio attraverso interventi sostenibili e attenti al paesaggio”.

