Una giornata di prevenzione gratuita con Farmacia Farneti ai Bagni Tirreno

Campagna di "Estate in salute 2024". Personale specializzato effettuerà la misurazione della densitometria ossea, la misurazione della massa corporea, la misurazione della pressione sanguigna, dei livelli glicemici e del colesterolo per prelievo capillare. Al desk saranno offerti agli ospiti campioni di prodotti del benessere. E' gradita la prenotazione al numero 3316889241 per la misurazione della densitometria ossea

Giovedì 8 agosto, grazie alla gentile disponibilità dei gestori dei Bagni Tirreno, la Farmacia Farneti organizza una giornata di prevenzione sanitaria della campagna di “Estate in salute 2024“. Le attività inizieranno alle 10. Personale specializzato effettuerà la misurazione della densitometria ossea, con una semplice misurazione al piede (MOC, Mineralometria Ossea Computerizzata) e, grazie alla partnership con Lab 33, la misurazione della massa corporea (impedenziometria). È gradita la prenotazione al numero 3316889241 per la misurazione della densitometria ossea. Sempre l’8 agosto saranno, inoltre, effettuate la misurazione della pressione sanguigna, dei livelli glicemici e del colesterolo per prelievo capillare. Il dott. Matteo Marchetti, inoltre, sarà a disposizione per effettuare controlli podologici. Alla farmacia Farneti sarà possibile prenotare una visita di screening cognitivo effettuato dal dott. Alfonso D’Apuzzo in data da stabilire, presso gli ambulatori della Farmacia. Al desk saranno offerti agli ospiti campioni di prodotti del benessere.

