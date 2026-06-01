Una giornata di sport e solidarietà al torneo A. Bettarini

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Giovani atleti, famiglie e società sportive protagoniste della raccolta alimentare a favore dell’Emporio Solidale di Fondazione Caritas Livorno ETS. L’iniziativa ha trasformato il calcio in un concreto gesto di aiuto per le famiglie del territorio

di Federica Veroni

Il torneo A. Bettarini è stato molto più di una giornata di sport: è stato un bellissimo momento di amicizia, condivisione e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta alimentare destinata all’Emporio Solidale – scrive Fondazione Caritas Livorno ETS – Ogni confezione di pasta, ogni bottiglia d’olio e ogni alimento donato rappresentano un aiuto concreto per tante famiglie del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va alla Bettarini, che ha sostenuto integralmente le spese dell’evento, dimostrando ancora una volta grande sensibilità e attenzione verso la comunità, e allo Studio Legale Sodano Vannucci & Partners per il prezioso supporto all’iniziativa. Grazie a Marco Luperini, Responsabile Tecnico della Bettarini e Dirigente Tre&23 categoria 2016, che ha organizzato e coordinato questa splendida giornata di sport e solidarietà. Un grazie anche alle società partecipanti, Tre&23 Academy, PLS Sorgenti, San Prospero e Santa Croce, tutte categoria 2016, ai giovani atleti, alle famiglie, agli allenatori e ai volontari che hanno contribuito al successo della manifestazione”. Quando il calcio incontra la solidarietà nascono giornate come questa, capaci di lasciare un segno concreto nella vita delle persone. Perché quando si gioca insieme per una buona causa, vincono davvero tutti. Era presente all’evento anche il primario di Ostetricia Sergio Abate.

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