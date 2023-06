Una pedana inclusiva per attori al Teatro Goldoni

Donata da Unicoop Tirreno, la pedana è stata installata per permettere a persone con problemi di deambulazione di raggiungere il palcoscenico dai camerini. Menicagli: "Tassello importante verso l'inclusione totale del teatro"

“Mi viene quasi da piangere. Quella di oggi è una giornata importante perché quando una amministrazione, fatemi dire di amici, è attenta anche a questi aspetti non può fare che piacere”. E’ commosso il garante della disabilità del Comune Valerio Vergili nell’inaugurare il 26 giugno la pedana inclusiva al Teatro Goldoni. Donata da Unicoop Tirreno, rappresentata dal direttore soci Coop Matteo Dorelli, la pedana è stata installata per permettere a persone con problemi di deambulazione di raggiungere il palcoscenico dai camerini. “Era giusto – ha detto il sindaco – che il palcoscenico fosse dotato di una struttura come questa. Ricordo che in questo teatro si stanno facendo diverse cose che guardano al mondo della disabilità come Perché il Goldoni è il Goldoni che ha permesso l’acquisto di un social taxi inclusivo. Iniziative che questa amministrazione realizza non per se stessa ma per lasciarle alla città e a chi fra 1, 5 o 10 anni la amministrerà”. “Come membri fondatori della Fondazione Goldoni -ha proseguito Dorelli – questa donazione testimonia il legame che Unicoop ha con la città in un’ottica di partecipazione e inclusione”. Il direttore amministrativo del Goldoni Mario Menicagli ha poi aggiunto che si tratta di “un tassello importante verso l’inclusione totale del teatro, un teatro che spesso ospita compagnie con persone diversamente abili. Grazie a Unicoop per il fattivo contributo”. Infine l’assessore al sociale Raspanti il quale ha ricordato che “lavoriamo a stretto contatto con la consulta per aumentare i servizi socio sanitari e sganciare la disabilità dalla dimensione passiva di fruizione dei servizi per conquistare un pezzettino di citta alla volta”.

