Vi presentiamo Le Bimbe Riusano

"Attraverso l'arte e la bellezza sosteniamo associazioni cittadine e salvaguardiamo l'ambiente donando una seconda vita alle cose. "Le Bimbe"? Perché, si sa, a Livorno siamo tutte bimbe e bimbi a qualsiasi età". Le ultime iniziative: 200 borsine porta drenaggio al reparto Breast Unit e borse, pochette e sciarpe con solo materiali di recupero a Volare Senz'Ali

Vi presentiamo il gruppo di donne denominato “Le Bimbe Riusano“. Questa è la presentazione che hanno deciso di inviarci: “Le Bimbe Riusano sono un gruppo di donne volontarie cittadine (no profit) che utilizzano solo materiali recuperati e riciclati a favore ed a sostegno di progetti. Un’iniziativa che non è solo creatività ma anche solidarietà: attraverso l’arte e la bellezza sosteniamo, incoraggiamo, supportiamo associazioni cittadine, sposiamo cause e lottiamo con loro, salvaguardiamo l’ambiente attraverso il riciclo e doniamo una seconda vita alle cose. “Le Bimbe” perché si sa a Livorno siamo tutte bimbe e bimbi a qualsiasi età, mentre “Riusano” è molto di più: è far rivivere, riciclare e recuperare materiali che andrebbero al macero. Un’azione concreta per ridurre i rifiuti. Qualsiasi donna che vuole far parte del gruppo può contattarci sia per donare materiali che partecipare ai nostri incontri sui social. A dicembre abbiamo già donato circa 200 borsine porta drenaggio al reparto Breast Unit di Livorno a sostegno di tutte le donne operate al carcinoma del seno. Il presidente Giani ha postato il nostro evento sui social! Ad anno nuovo ci siamo dedicate ad una nuova iniziativa. Dopo aver conosciuto la presidente dell’Associazione Volare senza Ali odv, Francesca Silvestri, abbiamo deciso di fare una donazione mirata: così ci siamo dedicate a produrre borse, pochette e sciarpe con solo materiali di recupero. In quell’occasione Francesca ci ha parlato di altre due associazioni: Aipd Livorno ed Autismo Livorno aps e del loro progetto comune “In Cammino con noi”. I materiali donati verranno venduti in occasioni da loro stessi gestite (market e lotterie) e tutto il ricavato sarà devoluto alle associazioni sopra citate. Al momento ci siamo fermate per il periodo estivo e ripartiremo ad Ottobre con altre novità già in programma“.

