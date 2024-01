Via ai lavori di riqualificazione e ampliamento del parco Baden Powell a Corea

Gli interventi, che verranno realizzati nel giro di 8 mesi circa attraverso i fondi Pnrr, riguarderanno illuminazione pubblica, giochi per grandi e piccoli, tanto verde in più, servizi igienici e chiosco ristoro

Via ai lavori di riqualificazione e ampliamento del parco Baden Powell, nel quartiere Corea, grazie ai fondi del Pnrr (oltre 2 milioni di euro) destinati a progetti di rigenerazione urbana. Gli interventi, che verranno realizzati nel giro di 8 mesi circa, riguarderanno illuminazione pubblica, giochi per grandi e piccoli, tanto verde in più, servizi igienici e chiosco ristoro. Il sindaco Salvetti ha presentato il progetto il 25 gennaio insieme all’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani, al dirigente settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni Roberto Pandolfi e agli uffici tecnici del Comune di Livorno.

