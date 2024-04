Villa Mimbelli e Museo Fattori più inclusivi

Mappe tattili ad ogni piano del Museo, percorso per ipovedenti in tutta Villa Mimbelli, rampa sistemata, armadietti funzionali, disponibilità di sedie comode per anziani e bambini. E uno sportello "cultura accessibile" (380.2482320, mail [email protected]) per i visitatori portatori di specifiche esigenze. Sul fronte tecnologico wi-fi e la app VisitFattori. Inoltre da un anno è presente un defibrillatore grazie ad una generosa donazione da parte del Rotary Club di Livorno

Il Museo Fattori potenzia l’inclusività con un percorso per ipovedenti. E’ questa forse la principale, ma sicuramente non l’unica, novità a favore delle persone fragili e con disabilità. La particolarità è che il percorso collega i due ingressi di Villa Mimbelli, via Borgo San Jacopo in Acquaviva e via delle Case Rosse costeggiando il Museo. L’altra importante novità sono le mappe tattili (sono in corso di lavorazione tre riproduzioni tattili di tre opere di Giovanni Fattori: “Il Pagliaio”, “La Torre Rossa”, “La Signora Martelli a Castiglioncello”), una per ogni piano, che consentiranno ai visitatori non vedenti di orientarsi nelle varie sale espositive. E ancora: è stata sistemata la rampa di ingresso per diversamente abili, sono stati installati degli armadietti progettati per essere funzionali ai portatori di disabilità e sono state acquistate delle sedute per aumentare la comodità di anziani e bambini. La realizzazione di questa inclusione potenziata ha visto gli operatori museali seguire uno specifico percorso di formazione per una migliore accoglienza nei confronti dei visitatori non udenti e non vedenti. Inoltre è stato attivato uno sportello “cultura accessibile” con numero telefonico dedicato (orari e contatti nel capitolo qui sotto). Per quanto riguarda l’accessibilità dal punto di vista della digitalizzazione è stato deciso di attivare la rete wi-fi e l’app VisitFattori che permetterà di “visitare” virtualmente opere e luoghi di interesse della struttura senza spostarsi dalla propria abitazione.

Tutti questi interventi inclusivi – presentati lunedì 22 aprile nella Sala degli Specchi alla presenza del Garante delle persone con disabilità Valerio Vergili – sono stati realizzati nell’ambito del bando Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del Ministero della Cultura “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” che ha visto il Comune ottenere un finanziamento di 500.000 €, quale vincitore del bando, compartecipando all’impegno economico ricevuto cofinanziando il progetto per 127.358 € nell’ambito dell’implementazione del Peba (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Infine, da segnalare che sono in corso di svolgimento i lavori per la realizzazione di vialetti accessibili, corredati da segnaletica, che copriranno tutto il percorso di Villa Mimbelli nel rispetto dei vincoli storici-artistici del parco e che da circa un anno nel museo è presente un defibrillatore grazie ad una generosa donazione da parte del Rotary Club di Livorno.

Sportello cultura accessibile

Lo sportello telefonico, coordinato da Coop. Itinera con la collaborazione di Coop. Agave e Coopculture, è attivo dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il sabato dalla 16.00 alle 19.00 con operatore in presenza al Museo Fattori e al Museo della Città.

Contatti:

380.2482320

[email protected]

Le associazioni e le persone interessate possono contattare telefonicamente o per mail il Museo per concordare un sopralluogo e definire un percorso di visita.

